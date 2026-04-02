Krav på fler polissatsningar – vill ha eget lokalpolisområde

Marie Axelsson efterlyser inte bara en polisstation i Märsta utan att Sigtuna kommun blir eget lokalpolisområde.

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) vill se ökade resurser till polisen i Sigtuna kommun. Efter att kommunens trygghetsläge presenterats har hon nu vänt sig till rikspolischefen med krav på förändring.

– Kommuninvånarnas trygghet måste alltid vara högsta prioritet. Därför har jag skrivit ett brev till rikspolischefen där jag begär ett möte för att diskutera hur Sigtuna kommun kan bli Sveriges 96:e lokalpolisområde, säger Marie Axelsson (S).

I dag tillhör kommunen lokalpolisområde Sollentuna, vilket enligt Axelsson påverkar polisens närvaro och responstider, bland annat i Märsta.

– Det kan ta 20 minuter för polisen att ta sig från Sollentuna till Märsta vid en blåljuskörning. Det är inte rimligt i en kommun med över 53 000 invånare och stora utmaningar, säger Marie Axelsson.

Hon menar att ett eget lokalpolisområde är nödvändigt för att få fler resurser och ökad närvaro dygnet runt. Samtidigt lyfter hon behovet av fler lokala insatser.

– Moderaterna har styrt i 9 år men kommuninvånarna känner sig fortfarande otrygga. Vi socialdemokrater vill göra ännu större satsningar på det brottsförebyggande arbetet och göra våra offentliga miljöer tryggare. Trygghet skapas genom tidiga insatser och ett närmare samarbete med polisen, säger Marie Axelsson.