Kraftigt snöfall väntas under kvällen och natten

Det kraftiga snöovädret som SMHI varnar för i två dagar väntas nå Sigtuna kommun tidigt ikväll från 18-tiden.

Snövarning för Sigtuna kommun: SMHI har utfärdat en gul varning för kraftigt snöfall kombinerat med blåsigt väder, vilket kan orsaka problem i trafiken. Varningen gäller från måndag 6 januari kl. 14.00 till tisdag 7 januari kl. 07.00. Under denna tid väntas totalt 10–15 cm snö falla, och i södra delen av området kan snöfallet övergå i regn under natten till tisdag. Enligt prognosen väntas 4 mm snö i Sigtuna under kvällen från 18.00. Under natten och morgonen väntas ytterligare 9 mm.

Trafikläget kan påverkas kraftigt med risk för drivbildning, halka, dålig sikt och snörök, vilket kan förlänga restiderna. Det är viktigt att anpassa hastigheten och avsätta extra tid för resor. Kollektivtrafiken kan drabbas av förseningar eller inställda avgångar. Vid temperaturer nära noll grader finns även risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar.