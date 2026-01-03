Kraftigt snöfall fortsätter över kommunen

Vägläget i Sigtuna kommun är fortsatt besvärligt under lördagen.

Enligt Trafikverket råder det is och packad snö på vägarna, och nästan samtliga större stråk i området är rödmarkerade, vilket innebär mycket besvärliga förhållanden och hög halkrisk. Det gäller bland annat E4 mellan Märsta och Arlanda, väg 263 mellan Sigtuna och Märsta samt västerut mot Håbo, liksom väg 255 i riktning mot Uppsala.

Trafikverket varnar samtidigt för en besvärlig trafiksituation på både väg och järnväg i östra Svealand och på Gotland under helgen, i samband med kraftigt snöfall och vind. SMHI har utfärdat en orange varning för snöfall i området. Trafikanter uppmanas att hålla sig uppdaterade om trafikläget och att undvika onödiga resor. Tågresenärer hänvisas till respektive tågbolag för aktuell information.