Kraftig ökning av konkurser – men ljusning i sikte
Antalet företagskonkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under årets åtta första månader. Enligt statistik från UC har 50 bolag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 34 under samma period 2023 – en ökning med 47 procent.
Trots den negativa utvecklingen finns tecken på en vändning. Under augusti registrerades endast en konkurs i kommunen.
Även Creditsafe pekar på en mer positiv trend nationellt. – Just nu ser vi färre konkurser i år jämfört med förra året, och mycket tyder på att en vändning kan vara på gång. Det är fortfarande för tidigt att slå fast en långsiktig trend, men utvecklingen är positiv. Lägre räntor och minskad inflation har gett företagen bättre förutsättningar, samtidigt som politiska initiativ som höjt rotavdrag fungerat som en välkommen injektion till en av våra största branscher. Sammantaget skapar det en känsla av optimism inför resten av året, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.
Näringsliv Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.
Näringsliv Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.
Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.