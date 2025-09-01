Kraftig ökning av konkurser – men ljusning i sikte

Antalet företagskonkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under årets åtta första månader. Enligt statistik från UC har 50 bolag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 34 under samma period 2023 – en ökning med 47 procent.

Trots den negativa utvecklingen finns tecken på en vändning. Under augusti registrerades endast en konkurs i kommunen.

Även Creditsafe pekar på en mer positiv trend nationellt.

– Just nu ser vi färre konkurser i år jämfört med förra året, och mycket tyder på att en vändning kan vara på gång. Det är fortfarande för tidigt att slå fast en långsiktig trend, men utvecklingen är positiv. Lägre räntor och minskad inflation har gett företagen bättre förutsättningar, samtidigt som politiska initiativ som höjt rotavdrag fungerat som en välkommen injektion till en av våra största branscher. Sammantaget skapar det en känsla av optimism inför resten av året, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.