Kraftig ökning av konkurser i Sigtuna – 39 procent fler i år

Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under 2025. Enligt UC har 54 företag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 39 under motsvarande period förra året – en ökning med 39 procent.

Creditsafe redovisar att nio företag i kommunen gick i konkurs under september. Bland dessa finns Arlandastadbaserade Bread and Factory Sweden AB, som omsatte drygt 8 miljoner kronor, samt Entreprenad 1 med en omsättning på 7,3 miljoner kronor och sju anställda.

Den sammanlagda omsättningen för de konkurser som noterades i september uppgår till cirka 23 miljoner kronor. Totalt berörs sju anställda i konkurserna.