Kraftig ökning av konkurser i kommunen i januari

Andelen konkurser ökade kraftigt i januari och totalt drabbades 41 anställda i konkurserna.

Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade kraftigt under januari. Enligt kreditupplysningsföretaget UC gick åtta företag i konkurs under månaden, jämfört med tre under samma period i fjol. Det motsvarar en ökning med 167 procent.

Samtidigt visar UC:s sammanställning att konkurserna i Stockholms län som helhet minskade under januari.

En annan bild framträder i statistik från Creditsafe. Där bekräftas elva konkurser i Sigtuna kommun under månaden. Skillnaden beror på olika sätt att mäta och registrera konkurser.

Den största konkursen gäller Ro.T Partner, som enligt Creditsafe omsatte omkring 59 miljoner kronor och hade nio anställda. Därefter följer Casa Entreprenad, som hade nio anställda och en omsättning på cirka 23 miljoner kronor.

Totalt berördes 41 anställda i Sigtuna kommun av de företag som gick i konkurs under januari.