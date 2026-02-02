Foto: UC

Kraftig ökning av konkurser i kommunen i januari

Andelen konkurser ökade kraftigt i januari och totalt drabbades 41 anställda i konkurserna.

Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade kraftigt under januari. Enligt kreditupplysningsföretaget UC gick åtta företag i konkurs under månaden, jämfört med tre under samma period i fjol. Det motsvarar en ökning med 167 procent.

Samtidigt visar UC:s sammanställning att konkurserna i Stockholms län som helhet minskade under januari.

En annan bild framträder i statistik från Creditsafe. Där bekräftas elva konkurser i Sigtuna kommun under månaden. Skillnaden beror på olika sätt att mäta och registrera konkurser.

Den största konkursen gäller Ro.T Partner, som enligt Creditsafe omsatte omkring 59 miljoner kronor och hade nio anställda. Därefter följer Casa Entreprenad, som hade nio anställda och en omsättning på cirka 23 miljoner kronor.

Totalt berördes 41 anställda i Sigtuna kommun av de företag som gick i konkurs under januari.

Av Erik Karlsson

Rosersbergaren Elin kan bli Årets VD

Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.

Comfort Hotel Arlanda utses till Comfort Hotel of the Year

Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.

Minskad inrikestrafik påverkar Arlanda

Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.

Så här kan du spara pengar på dina dagliga utgifter

Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.

Konkurserna ökade under 2025

Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade under 2025. Totalt gick 67 företag i konkurs, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med året innan.

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.