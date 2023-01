Kraftig ökning av källar- och vindsinbrott

Källar- och vindsinbrotten i kommunen har ökat kraftigt efter pandemin: - Inbrottstjuvarna har anpassat sig till våra nya vanor efter pandemin. Bostadsinbrotten fortsätter att minska, medan mer obevakade utrymmen ligger i riskzonen. Det blir allt viktigare att se över lås och bättra på säkerhetstänket kring förråd, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Siffror som försäkringsbolaget If tagit fram visar att det i kommunen skett 103 källar- och vindsinbrott. Det är 5,1 per 1000 invånare och ökningen de senaste fem åren är hela 42 procent. Dock är det ett antal andra kommuner som har värre siffror, på Värmdö är ökningen nästan 500 procent det senaste året. Bara fem av länets kommuner visar upp minskning av inbrotten under femårsperioden, däribland Väsby där inbrotten i villa och källare minskat med nästan 30 procent.

– De senaste åren har vi sett att fler inbrott sker trots att folk är hemma. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr. Handväskor, bilnycklar och datorer i hallen är ett lätt byte för tjuvar, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Så kan du minska risken för inbrott