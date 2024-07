Kraftig ökning av installerad solcellseffekt

Kommuninvånarna har de senaste tre åren ökat installationerna av solceller och det är över en dubblering i effekten sen 2021.

Under de senaste tre åren har Sigtuna kommun upplevt en kraftig ökning i installerad solcellseffekt per capita. År 2021 var den installerade effekten 145 watt per person, vilket ökade till 218 watt per person 2022 och nådde 353 watt per person 2023. Detta speglar ett ökande intresse och investeringar i förnybar energi bland kommunens invånare.

Den snabba ökningen är ett resultat av både kommunens aktiva stöd för förnybar energi och invånarnas ökade medvetenhet om klimatfrågor. Sigtuna har genomfört olika initiativ för att främja installationen av solceller, vilket har gjort det enklare och mer ekonomiskt för hushåll att välja solenergi.