Kraftig ökning av inrikesflyget på Arlanda

Resandet till och från Arlanda fortsätter att öka. Under oktober reste drygt två miljoner passagerare via flygplatsen, en ökning med nio procent jämfört med samma månad i fjol.

Utrikesresandet steg med sex procent, medan inrikestrafiken ökade med hela 31 procent. Totalt reste omkring 1,8 miljoner utrikes och drygt 400 000 inrikes från Arlanda under månaden.

Swedavia rapporterar att Arlanda nu har fler utrikesresenärer än under motsvarande period före pandemin 2019. Den totala passagerartillväxten för Swedavias tio flygplatser var fem procent i oktober, där både utrikes- och inrikestrafiken bidrog till ökningen.

Enligt Swedavia var ökningen störst på de stora internationella flygplatserna, med Arlanda i topp följt av Göteborg Landvetter och Malmö Airport.