Foto: SAS

Kraftig ökning av inrikesflyget på Arlanda

Resandet till och från Arlanda fortsätter att öka. Under oktober reste drygt två miljoner passagerare via flygplatsen, en ökning med nio procent jämfört med samma månad i fjol.

Utrikesresandet steg med sex procent, medan inrikestrafiken ökade med hela 31 procent. Totalt reste omkring 1,8 miljoner utrikes och drygt 400 000 inrikes från Arlanda under månaden.

Swedavia rapporterar att Arlanda nu har fler utrikesresenärer än under motsvarande period före pandemin 2019. Den totala passagerartillväxten för Swedavias tio flygplatser var fem procent i oktober, där både utrikes- och inrikestrafiken bidrog till ökningen.

Enligt Swedavia var ökningen störst på de stora internationella flygplatserna, med Arlanda i topp följt av Göteborg Landvetter och Malmö Airport.

Av Erik Karlsson

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.

Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.