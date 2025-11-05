Kraftig ökning av inrikesflyget på Arlanda

Resandet till och från Arlanda fortsätter att öka. Under oktober reste drygt två miljoner passagerare via flygplatsen, en ökning med nio procent jämfört med samma månad i fjol.
Utrikesresandet steg med sex procent, medan inrikestrafiken ökade med hela 31 procent. Totalt reste omkring 1,8 miljoner utrikes och drygt 400 000 inrikes från Arlanda under månaden.
Swedavia rapporterar att Arlanda nu har fler utrikesresenärer än under motsvarande period före pandemin 2019. Den totala passagerartillväxten för Swedavias tio flygplatser var fem procent i oktober, där både utrikes- och inrikestrafiken bidrog till ökningen.
Enligt Swedavia var ökningen störst på de stora internationella flygplatserna, med Arlanda i topp följt av Göteborg Landvetter och Malmö Airport.
Partner När vintern tar grepp om Sverige förbjuder flera kommuner dubbdäck på utpekade innerstadsgator. För dig som pendlar mellan förort och city är nyckeln att förstå hur lokala gator med dubbdäcksförbud samspelar med nationella vinterdäckregler - så att du håller dig laglig hela vägen.
Näringsliv Stjärnkocken och entreprenören Pontus Frithiof etablerar sitt nya restaurang- och cafékoncept i Arlandastad. Satsningen sker i samarbete med Arlandastad Group och planeras att öppna under första kvartalet 2026.
Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.
Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.
Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.
Näringsliv Simon Cardenas, 22 år, från Hotell Kristina har korats till Europas bästa konferenskock i juniorklassen. Titeln togs under Europafinalen i matlagningstävlingen Copper Skillet som hölls i Högbo utanför Gävle.
Näringsliv Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.