Kraftig ökning av flyg till Nordamerika

Stockholm Arlanda Airport kommer att se en betydande ökning av tillgängligheten till Nordamerika när två nya långlinjer läggs till det befintliga utbudet från flygplatsen. Från och med mitten av april kommer både United Airlines och Delta Air Lines att återvända och trafikera linjer från Stockholm Arlanda till Newark och JFK under sommarsäsongen 2024.

Utökning innebär att det totalt kommer att vara närmare 30 avgångar per vecka, med upp till 5 avgångar per dag, till den nordamerikanska kontinenten från Stockholm Arlanda. Återkomsten av både United Airlines och Delta Air Lines välkomnas som en glädjande nyhet, inte bara för resenärer som vill besöka familj och vänner eller utforska nya resmål, utan även för de många svenska företag som är verksamma i Nordamerika.

När det gäller import/export och handel är Nordamerika en av Sveriges viktigaste marknader, vilket gör en effektiv flygförbindelse avgörande för industrier och företag. Under sommarsäsongen 2024 kommer Stockholm Arlanda Airport att erbjuda direktlinjer till flera viktiga destinationer i Nordamerika. Air Canada, United Airlines och Delta Air Lines kommer att trafikera rutter till Toronto, Montreal och New York flera gånger i veckan med start den 10 april (Delta Air Lines), 6 juni (United Airlines) respektive 13 juni (Air Canada), vilket kompletterar de befintliga linjerna som trafikeras av SAS till Toronto och New York.