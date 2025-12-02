Foto: Pressbild

KPA Pension köper över 200 hyreslägenheter i Sigtuna

KPA Pension, som ingår i Folksamgruppen, har förvärvat tre hyresbostadsfastigheter i Sigtuna stadsängar.

Fastigheterna – Pomologen 1, Solstrålen 1 och Orienteraren 1 – omfattar tillsammans 212 lägenheter och är byggda med fokus på hållbarhet och är Svanen-certifierade.

Enligt Folksamgruppen ligger fastigheterna i attraktiva områden nära natur och kollektivtrafik, och ska nu integreras i bolagets arbete med att säkerställa hög hållbarhetsprestanda i fastighetsbeståndet. Förvärvet ses som en del av en långsiktig strategi att investera i trygga boendemiljöer.

KPA Pension är pensionsbolaget för kommun- och regionsanställda och förvaltar 360 miljarder kronor. Folksamgruppen, som är en av landets största fastighetsinvesterare, förvaltar totalt cirka 900 miljarder kronor.

Av Erik Karlsson
