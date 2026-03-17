Debattören Olle KarstorpFoto: Pressbild

Kortare arbetstid kostar Stockholmsregionen 167 miljarder om året

Förslaget om generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön låter kanske lockande. Färre timmar på jobbet, mer tid för familj och fritid. Men verkligheten är att en sådan reform skulle få ett högt pris i form av minskad produktion, lägre välstånd och ett hårt slag mot både företag och välfärd.

Om arbetstiden i Sverige sänks från 40 till 35 timmar i veckan med bibehållen lön minskar antalet arbetade timmar i ekonomin kraftigt. Och när färre timmar arbetas minskar också produktionen av varor och tjänster. Det slår direkt mot BNP och därmed mot vårt gemensamma välstånd.

Nya beräkningar från Svenskt Näringsliv visar att en arbetstidsförkortning skulle minska Sveriges välstånd med hela 517 miljarder kronor per år. För Stockholms län skulle bruttoregionprodukten minska med 167 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar 67 644 kronor per invånare. Det är ett välståndstapp som skulle märkas i hela länet.

Samtidigt måste vi komma ihåg att arbetsmarknaden redan idag präglas av kompetensbrist. I Sigtuna kommun uppger var tredje företag att kompetensförsörjningen fungerar dåligt. Det är alltså redan svårt att hitta personal med rätt kompetens. Situationen riskerar dessutom att förvärras när stora grupper närmar sig pension.

Att då sänka arbetstiden är att gå i helt fel riktning. En arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar innebär 116 färre arbetstimmar per anställd och år. För att kompensera bortfallet under ett arbetsliv skulle varje person behöva arbeta nästan fyra år längre innan pension. Men långt ifrån alla kan, eller vill, göra det.

Konsekvenserna av färre arbetade timmar är tydliga: vi blir fattigare. Företag som får kraftigt ökade personalkostnader kan tvingas dra ner, höja priser eller i värsta fall lägga ner. Det leder till färre jobb och riskerar att driva upp inflationen.

Sverige och Sigtuna står inför utmaningar. Vi behöver stärka vår konkurrenskraft, inte försvaga den. Vi behöver mer tillväxt, inte mindre. Därför vore en politiskt beslutad arbetstidsförkortning med bibehållen lön ett dråpslag mot länets välstånd.

Arbetstid, precis som löner, ska fortsatt hanteras genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, utifrån olika branschers förutsättningar. Att lagstifta fram en generell arbetstidsförkortning riskerar att göra både företag och invånare i kommunen fattigare. Det är ett pris vi inte har råd att betala.

  • Olle Karstorp, Regionchef, Svenskt Näringsliv Stockholms län
