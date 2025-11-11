Foto: Insändarbild/Ingvar Westlin

Körning i fel riktning på E4 utanför Märsta

Polisen larmades vid fyratiden på tisdagsmorgonen om en bil som körde i fel riktning på E4 i höjd med Arlanda.

Enligt UNT:s rapportering hade föraren kört ut på fel påfart och färdades söderut i den norrgående körbanan. En polispatrull följde efter bilen fram till trafikplats Märsta innan de tappade spåret. Föraren uppges ha insett sitt misstag, men händelsen utreds vidare.

Av redaktion@marsta.nu

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.