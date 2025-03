Koppeltvång för hundar – viktigt att hålla koll på reglerna

Mellan 1 mars och 20 augusti gäller särskilda regler för hundägare.

Under perioden ska hundar hållas kopplade eller under sådan kontroll att de inte kan störa vilt. Syftet är att skydda djurlivet under den känsliga perioden för föryngring.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen och kan besluta om koppeltvång, munkorg eller i vissa fall omhändertagande av hundar som orsakar problem. Hundägare har ett lagstadgat ansvar att förhindra skador och olägenheter för både människor och djur. Den som bryter mot reglerna riskerar sanktioner.