Foto: Sigtuna kommun

Konstutställning ska visa Valstas historia och visuella uttryck

En utställning som visar upp Valstas visuella uttryck och historia öppnar i Valsta Centrum 13 september och pågår till 18 januari.

Den 13 september öppnar utställningen Vackra Valsta i Valsta konsthall. Fyra konstnärer – Freja Burgess, Giulia Cairone, Elina Flyrin och Sunna Hansdottir – deltar i en samlingsutställning som både fyller konsthallen och sträcker sig ut i Valsta centrums lokaler.

Utställningen har sin utgångspunkt i Valsta som plats, med inspiration från både dess visuella uttryck och historia. De medverkande konstnärerna arbetar i olika material och uttrycksformer, där textil, måleri och skulptur möts i en gemensam gestaltning.

Vackra Valsta pågår från 13 september till 18 januari på Mjölnergatan 26 i Valsta centrum. Vernissagen hålls den 13 september klockan 14.00. Fri entré, öppet för alla åldrar.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

