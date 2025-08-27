Konstutställning ska visa Valstas historia och visuella uttryck
En utställning som visar upp Valstas visuella uttryck och historia öppnar i Valsta Centrum 13 september och pågår till 18 januari.
Den 13 september öppnar utställningen Vackra Valsta i Valsta konsthall. Fyra konstnärer – Freja Burgess, Giulia Cairone, Elina Flyrin och Sunna Hansdottir – deltar i en samlingsutställning som både fyller konsthallen och sträcker sig ut i Valsta centrums lokaler.
Utställningen har sin utgångspunkt i Valsta som plats, med inspiration från både dess visuella uttryck och historia. De medverkande konstnärerna arbetar i olika material och uttrycksformer, där textil, måleri och skulptur möts i en gemensam gestaltning.
Vackra Valsta pågår från 13 september till 18 januari på Mjölnergatan 26 i Valsta centrum. Vernissagen hålls den 13 september klockan 14.00. Fri entré, öppet för alla åldrar.
