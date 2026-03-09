Konstprojekt samlar kvinnor i Sigtuna

Ett konstprojekt i Sigtuna samlar utrikesfödda kvinnor för att mötas, skapa konst och prata om frågor som demokrati, identitet och tillhörighet.

Projektet drivs av organisationen KSAN tillsammans med Sigtuna Museum & Art och startade i oktober 2025. Genom olika workshops får deltagarna träffas och skapa tillsammans, samtidigt som de pratar om samhället och möjligheter att engagera sig.

Gruppen har bland annat besökt utställningen ”Vackra Valsta”, målat i Valsta centrum och tagit del av lokal historia på Sigtuna museum.

Vid den senaste träffen deltog Kristina Sjölin, verksamhetschef för Kulturhuset Mimer. Hon berättade om planerna för kulturhuset och lyssnade på deltagarnas frågor och idéer.

Under workshopen fick kvinnorna också skapa mönster på tyg med hjälp av färg och rotfrukter. Motiven blev bland annat blommor, ansikten och ord som Valsta, Märsta och Sigtuna.

Projektet riktar sig till kvinnor mellan 19 och 65 år, främst med bakgrund utanför Europa. Hittills har över 40 kvinnor deltagit och projektet fortsätter fram till hösten.