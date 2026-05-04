Konkursvåg i Sigtuna kommun – fem företag drabbade

Fem företag i Sigtuna kommun har gått i konkurs den senaste månaden och totalt berörs 14 anställda. Det visar färska siffror från UC och Creditsafe.

Hittills i år har 36 företag i kommunen försatts i konkurs, vilket motsvarar en ökning med 24 procent jämfört med samma period i fjol. Utvecklingen följer en bredare bild där vissa branscher fortsatt pressas hårt av det ekonomiska läget. Samtidigt finns tecken på en viss stabilisering inom delar av handeln.

Efter en svag inledning på året visar modehandeln en uppgång. Enligt Svensk Handels Stilindex ökade försäljningen av kläder med 6,4 procent och skoförsäljningen med 7,0 procent jämfört med samma månad i fjol.

– Trots att konkurserna totalt sett visar tecken på att avta ser vi fortsatt förhöjda nivåer av konkurser inom detaljhandeln, vilket tydligt sticker ut jämfört med både totalbilden och utvecklingen inom andra starkt konsumtionsberoende branscher, som hotell- och restaurangsektorn, uppger Amanda Aldestam, analytiker på UC.