Foto: UC

Konkurserna ökade under 2025

Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade under 2025. Totalt gick 67 företag i konkurs, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med året innan.

Under 2025 försattes 67 företag i Sigtuna kommun i konkurs, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget UC. Det innebär en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

Den största konkursen i kommunen stod Enerpoly AB för, som vid konkursen hade en omsättning på cirka 35 miljoner kronor. I samband med konkursen berördes omkring 50 anställda. Därefter följer Vixmodule AB, med en omsättning på cirka 21 miljoner kronor.

Sett i ett bredare perspektiv pekar UC på en fortsatt pressad situation, särskilt inom detaljhandeln.
– Dessvärre ser vi en stor ökning av konkurser inom detaljhandeln för andra månaden i rad. Detta sker samtidigt som att färsk statistik från Svensk Handel visar på en ökad försäljning. På längre sikt bedömer vi dock att det stärkta försäljningsläget kan bidra till ett minskat antal konkurser längre fram under 2026, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Hon pekar samtidigt på vissa tecken på stabilisering mot slutet av året.
– Efter en period med kraftiga svängningar i konkursstatistiken under andra halvan av 2025 kan vi nu ana en mer stabil utveckling. Antalet konkurser har minskat två månader i följd, vilket är ett positivt tecken. Samtidigt är den ekonomiska återhämtningen fortsatt osäker och det övergripande konjunkturläget svårt att tolka. Sammantaget för helåret 2025 ligger konkursnivåerna kvar på ungefär samma höga nivå som under motsvarande period föregående år, både sett till december månad och helåret 2025, säger Amanda Aldestam.

Av Erik Karlsson

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Klart med ny krog på Hamnplan

Näringsliv Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.