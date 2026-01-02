Konkurserna ökade under 2025

Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade under 2025. Totalt gick 67 företag i konkurs, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med året innan.

Den största konkursen i kommunen stod Enerpoly AB för, som vid konkursen hade en omsättning på cirka 35 miljoner kronor. I samband med konkursen berördes omkring 50 anställda. Därefter följer Vixmodule AB, med en omsättning på cirka 21 miljoner kronor.

Sett i ett bredare perspektiv pekar UC på en fortsatt pressad situation, särskilt inom detaljhandeln.

– Dessvärre ser vi en stor ökning av konkurser inom detaljhandeln för andra månaden i rad. Detta sker samtidigt som att färsk statistik från Svensk Handel visar på en ökad försäljning. På längre sikt bedömer vi dock att det stärkta försäljningsläget kan bidra till ett minskat antal konkurser längre fram under 2026, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Hon pekar samtidigt på vissa tecken på stabilisering mot slutet av året.

– Efter en period med kraftiga svängningar i konkursstatistiken under andra halvan av 2025 kan vi nu ana en mer stabil utveckling. Antalet konkurser har minskat två månader i följd, vilket är ett positivt tecken. Samtidigt är den ekonomiska återhämtningen fortsatt osäker och det övergripande konjunkturläget svårt att tolka. Sammantaget för helåret 2025 ligger konkursnivåerna kvar på ungefär samma höga nivå som under motsvarande period föregående år, både sett till december månad och helåret 2025, säger Amanda Aldestam.