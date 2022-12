Konkurserna minskar i år

Konkurserna i kommunen har minskat i år med nästan 20 procent.

UC har sammanställt konkursstatistik som visar att antalet företag som gått i konkurs uppgår till 37 stycken i år, det är en minskning med 19 procent jämfört med förra året, alltså nästan var femte konkurs har försvunnit sedan pandemiåret 2021.

Dock är trenden inte lika positiv för 2022 i och med att konkurserna för året ökat med 25 procent. Särskilt under november var samtliga branscher drabbade.

– Under föregående vecka höjde Riksbanken styrräntan med ytterligare 0,75 procent. Den perfekta ekonomiska storm som vi pratat om under en period med krigets effekter, inflationen, räntorna och energipriserna har nu slagit till med full kraft. Det drabbar svenskt näringsliv i stort – vi ser en negativ utveckling inom alla branscher, uppger Johanna Blomé, ekonom på UC.