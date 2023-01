Konkurserna minskade i kommunen

Trots inflation och energikris minskade konkurserna i kommunen för 2022 med över tio procent.

Färska siffror från UC visar att antalet konkurser i kommunen minskade från 37 till 32 stycken 2022, en minskning med 14 procent. Flera kommuner i länet ökade kraftigt, som Väsby med 37 procent, Bro med 50 procent och Vallentuna med 75 procent. I länet var ökningen hela 7 procent, dock hela 35 procent i december.

UC konstaterar att antalet nystartade bolag är på låg nivå, likaså andelen nystartade restauranger.

– Efter pandemin, är kriget och inflationen ytterligare en tung sten i ryggsäcken för restaurangägare runt om i landet. Dessutom har hushållens förtroende för ekonomin varit rekordlågt under hösten enligt konjunkturinstitutets mätningar, till följd av det ökade ränteläget och att många upplever att lönen ”äts upp” av inflationen. Det resulterar i sig i att många väljer bort restaurangbesöket för att spara några extra kronor i plånboken. Särskilt som många restauranger tvingats höja sina priser till följd av ökade mat-, energi- och räntekostnader, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Energikrisen påverkar inte

Handeln har varit drabbad under december, likaså partihandel. UC menar att det inte finns någon koppling mellan elområde och konkurser.

– – Vi har följt den här utvecklingen hela hösten, för att se om elpriserna utifrån elområde får någon direkt effekt på statistiken, vilket vi ännu inte kunnat se. Det elområde som fortsatt sticker ut med låg andel konkurser är faktiskt elområde fyra som motsvarar södra Sverige. Det är troligtvis för tidigt för att se någon effekt. Dessutom finns många olika faktorer som i nuläget påverkar om ett företag klarar sig väl eller inte, och just elområde blir en marginell faktor. Även om det självklart kan ha stor betydelse för det enskilda bolaget eller verksamheten. Med till följd av att elstödet under vintern eventuellt uteblir så kommer konkurserna i de delar av landet där elkostnaderna stiger som mest att öka, säger Johanna Blomé.