Kommunledningen föreslår skattesänkning och nya satsningar

Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.

Enligt ett pressmeddelande från kommunledningen har en god ekonomi i balans möjliggjort både investeringar och resurstillskott. Förslaget ska nu behandlas i kommunstyrelsens innan beslut tas av kommunfullmäktige den 27 november.

Under 2026 ska kommunen bland annat fokusera på stärkt kunskapsresultat i skolan, förebyggande socialt arbete, utveckling av omsorgen och arbete mot välfärdsbrott. Trygghetsarbetet ska fortsätta genom uppföljning av reformerna Samhällsbyggnadslyftet och Trygga Sigtuna, samt det tidigare tiopunktsprogrammet för ökad trygghet och studiero.

Underhåll av skolor och andra lokaler där invånare vistas ska prioriteras, liksom snabb klottersanering. Kommunen vill även fortsätta planera nybyggnation utifrån trygghet och tillgänglighet, med särskilt fokus på småhus. Samarbetet mellan skola och näringsliv ska stärkas, bland annat genom mentorskapsprogram och lärlingsupplägg.

– Sigtuna ska vara en kommun som kännetecknas av en stabil och välskött ekonomi, trygghet, god kvalitet och hög service till invånarna samt en hållbar samhällsutveckling, säger kommunledningens gruppledare i ett gemensamt uttalande. Genom att ha skapat ordning och reda i ekonomin kan vi fortsätta erbjuda detta samtidigt som vi ger alla kommuninvånare möjlighet till en stärkt hushållsekonomi genom att sänka skatten. Det är bra för alla.

Kommunledningen föreslår även investeringar i idrottsanläggningar i hela kommunen och planerar att införa ett nytt evenemang, ”Hälsans dag”, som ska genomföras tillsammans med föreningslivet.

– Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar folkhälsan och förebygger utanförskap. Därför gör vi stora satsningar såväl på befintliga idrottsanläggningar som fler uppvärmda och belysta konstgräsplaner samt andra verksamheter. Vi ser mycket fram emot ’Hälsans dag’ och hoppas kunna genomföra den i nära samarbete med kommunens föreningsliv, säger gruppledarna.