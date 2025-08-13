Kommunledning kräver svar om ambulansbrist

Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, Mattias Askerson, har i ett brev till Region Stockholms ledning uttryckt oro över situationen inom ambulanssjukvården.
I brevet beskriver han uppgifter om personalbrist, hög arbetsbelastning och ambulanser som inte kunnat användas. Enligt information som kommunen tagit del av har det funnits dagar då ingen ambulanspersonal varit tillgänglig i Sigtuna.
Askerson ställer två frågor till regionledningen: om invånarnas liv och hälsa är i fara med nuvarande situation och hur regionen planerar att förhindra liknande problem under hösten.
Han skriver också att invånarna måste kunna räkna med att ambulans finns på plats när det behövs. Kommunen väntar nu på svar från regionen för att avgöra om man behöver göra egna insatser.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.