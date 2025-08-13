Kommunledning kräver svar om ambulansbrist

Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, Mattias Askerson, har i ett brev till Region Stockholms ledning uttryckt oro över situationen inom ambulanssjukvården.

I brevet beskriver han uppgifter om personalbrist, hög arbetsbelastning och ambulanser som inte kunnat användas. Enligt information som kommunen tagit del av har det funnits dagar då ingen ambulanspersonal varit tillgänglig i Sigtuna.

Askerson ställer två frågor till regionledningen: om invånarnas liv och hälsa är i fara med nuvarande situation och hur regionen planerar att förhindra liknande problem under hösten.

Han skriver också att invånarna måste kunna räkna med att ambulans finns på plats när det behövs. Kommunen väntar nu på svar från regionen för att avgöra om man behöver göra egna insatser.