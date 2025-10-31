Kommuninvånarnas gamla sopkärl bidrar till uppbyggnad av ukrainsk stad

Sigtuna kommun skänker tillsammans med Håbo, Knivsta och Upplands-Bro totalt 352 avfallskärl till den ukrainska staden Vinnytsia.

Kärlen kommer från hushåll i bland annat Sigtuna och har blivit överflödiga efter att fyrfackssystemet införts i kommunen. Utrustningen ska bidra till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i Vinnytsia, där mycket material har förstörts i kriget. Enligt kommunen är Ukrainas avfallssystem i stort behov av stöd för att kunna leva upp till EU:s miljökrav. Initiativet genomförs av det kommunala bolaget Sigtuna Vatten & Renhållning tillsammans med de övriga tre kommunerna.