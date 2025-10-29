Kommuninvånare häktade för försök till grovt narkotikabrott

Två personer i 40-årsåldern från Sigtuna kommun har häktats på sannolika skäl misstänkta för försök till grovt narkotikabrott.

Enligt uppgift till redaktionen misstänks de ha varit inblandade i försäljning av e-cigaretter med det cannabisklassade ämnet THC. De båda greps på en okänd plats i kommunen efter att den misstänkta brottsligheten ska ha pågått i drygt tre månader. Personerna häktades första gången i slutet av oktober, och en ny häktningsförhandling ska hållas senast den 6 november, om inte åtal väcks innan dess. Båda nekar till brott.