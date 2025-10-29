Kommuninvånare häktade för försök till grovt narkotikabrott
Två personer i 40-årsåldern från Sigtuna kommun har häktats på sannolika skäl misstänkta för försök till grovt narkotikabrott.
Enligt uppgift till redaktionen misstänks de ha varit inblandade i försäljning av e-cigaretter med det cannabisklassade ämnet THC. De båda greps på en okänd plats i kommunen efter att den misstänkta brottsligheten ska ha pågått i drygt tre månader. Personerna häktades första gången i slutet av oktober, och en ny häktningsförhandling ska hållas senast den 6 november, om inte åtal väcks innan dess. Båda nekar till brott.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.