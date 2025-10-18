Kommunens utredning om misstänkta oegentligheter klar

En utredning av påstådda oegentligheter inom Sigtuna kommun, som beställdes av kommundirektör Daniel Lindqvist efter en anonym anmälan under våren 2025, är nu klar.

Rapporten visar att det inte finns belägg för påståenden om ekonomisk manipulation eller felaktig fakturahantering. Däremot upptäcktes brister i hanteringen av konsultavrop och en jävsituation i en upphandling, där en konsult representerade både beställar- och utförarsidan.

Åtgärder har redan vidtagits för att förbättra rutinerna vid konsultavrop, bland annat tydligare instruktioner, rangordning av kandidater och krav på certifierade beställare.

– Vi följer upp alla avrop och säkerställer att de görs korrekt, säger Daniel Lindqvist.