Kommunens utredning om misstänkta oegentligheter klar
En utredning av påstådda oegentligheter inom Sigtuna kommun, som beställdes av kommundirektör Daniel Lindqvist efter en anonym anmälan under våren 2025, är nu klar.
Rapporten visar att det inte finns belägg för påståenden om ekonomisk manipulation eller felaktig fakturahantering. Däremot upptäcktes brister i hanteringen av konsultavrop och en jävsituation i en upphandling, där en konsult representerade både beställar- och utförarsidan.
Åtgärder har redan vidtagits för att förbättra rutinerna vid konsultavrop, bland annat tydligare instruktioner, rangordning av kandidater och krav på certifierade beställare. – Vi följer upp alla avrop och säkerställer att de görs korrekt, säger Daniel Lindqvist.
Blåljus På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.
Politik Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 138 av landets 290 kommuner i årets Hjärtstartarindex. Trots att antalet registrerade hjärtstartare har ökat till 146 innebär det en försämring jämfört med tidigare år, enligt Hjärt-Lungfonden.