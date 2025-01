Kommunens engagemang för Viby by

I en artikel på märsta.nu försöker Marie Axelsson (S) ge sken av att ett eventuellt kommunalt köp av Viby by är ett socialdemokratiskt initiativ. Inget kunde vara mer felaktigt.

Redan för drygt tre år sedan fördes Viby by upp på Statens fastighetsverks (SFV) lista för potentiella försäljningsobjekt. Jag och kommunledningen gav omedelbart ansvarig tjänsteman på Samhällsbyggnadskontoret uppdraget att tydligt visa intresse från Sigtuna kommun att köpa Viby by samt påbörja förhandlingarna med SFV.

Parallellt med detta fick också Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en idéskiss över vad Viby by skulle kunna användas till. Detta med inriktning på att bevara befintliga kulturvärden och också på ett tydligare sätt göra byn till en betydligare del av besöksupplevelsen i Sigtuna kommun.

Under åren som gått har kommunen kontinuerligt återkommit till SFV med vår begäran men intern byråkrati inom SFV har gjort att ärendet dragit ut på tiden.

Under 2024 utsågs tidigare Finansregionrådet Irene Svenonius till Överdirektör för SFV. Jag tog redan i våras en direktkontakt med henne, vilket ledde till ett första möte. Under mötet var vi återigen tydliga med kommunens intresse att förvärva Viby by. Irene Svenonius satte omedelbart igång med att internt på SFV ta upp ärendet för hantering. Flera möten har sedan genomförts och så sent som igår (7/1) hade Mattias Askerson (M) en kontakt med Svenonius. Det framkom då att det är grönt ljus från SFV för en för en försäljning, men att detta måste godkännas av Riksantikvarieämbetet då Viby by klassas som kulturminnesmärke. Om Riksantikvarieämbetet inte godkänner försäljningen måste frågan avgöras av regeringen.

Godkänner Riksantikvarieämbetet eller regeringen försäljningen kommer en förhandling mellan SFV och kommunen inledas.

Vi ska dock ha klart för oss att oavsett vem som tar över Viby by eller om den kommer kvarstå i SFV’s ägo tar man också över en mycket stor underhållsskuld. SFV har på grund av bristande underhåll under åren låtit Viby by förfalla och stora åtgärder kommer krävas för att återställa och bevara byn i ett acceptabelt skick. Det gör att kommunens vilja att betala stora summor för området är begränsat men att vi i utbyte mot en symbolisk köpesumma är villiga att ta på oss det fulla ansvaret för upprustning, drift och bevarande av den unika kulturhistoriska miljön.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Läs mer: Oppositionsråd föreslår köp av Viby by