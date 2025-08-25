Kommunens befolkning ökade under andra kvartalet

Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.

Befolkningsutvecklingen förklaras både av att fler föddes än avled och av att fler flyttade in än ut. Under perioden föddes 155 barn samtidigt som 69 personer avled. Samtidigt flyttade 1 221 personer till kommunen och 1 097 flyttade därifrån, enligt siffror från SCB som Newsworthy sammanställt.

Sedan millennieskiftet har Sigtuna haft en nästan kontinuerlig befolkningsökning. Den största tillväxten under ett enskilt kvartal noterades i slutet av 2022, då befolkningen steg med 563 personer. Den största minskningen inträffade i början av 2025 då antalet invånare sjönk med 48 personer.

Jämfört med samma tid förra året har befolkningen ökat med omkring 400 personer, motsvarande 0,8 procent. På längre sikt har kommunen vuxit med drygt 18 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar en ökning på 52 procent.

Även i Stockholms län som helhet ökade befolkningen under kvartalet. Länet fick ett tillskott på cirka 4 900 personer och har nu drygt 2,48 miljoner invånare.