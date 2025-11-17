Kommunens befolkning fortsätter att öka

Sigtuna kommun ökade i befolkning under det tredje kvartalet 2025.

Enligt nya siffror från SCB som Newsworthy sammanställt bodde 53 123 personer i kommunen den 30 september, vilket är 197 fler än vid slutet av det föregående kvartalet.

Kommunens befolkningstillväxt beror både på ett positivt födelsenetto och ett positivt flyttnetto. Under kvartalet föddes 166 barn medan 61 personer avled. Samtidigt flyttade 1 323 personer till kommunen och 1 251 personer flyttade därifrån. De flesta flyttarna skedde inom Stockholms län.

Sett över tid har Sigtuna i princip vuxit kontinuerligt sedan millennieskiftet, med undantag för enstaka kvartal. Jämfört med samma period förra året har befolkningen ökat med cirka 460 personer, motsvarande 0,9 procent.

Även i Stockholms län som helhet ökade folkmängden under tredje kvartalet. Länet växte med omkring 5 210 personer och hade vid kvartalets slut 2 485 275 invånare. Befolkningen steg i 19 kommuner och minskade i fyra, där Vaxholm hade den största minskningen.