Kommunen vill sälja sina vindkraftverk

Sigtuna kommun avser sälja sina vindkraftverk. En utredning kommer initieras för att utreda möjligheterna till en försäljning

Det handlar om två verk – ett i Lunds kommun och ett i Ockelbo kommun. Enligt ett tjänsteunderlag från samhällsbyggnadskontoret är anläggningarna i dag inte lönsamma och kostnaderna väntas öka i takt med att de blir äldre.

Merparten av intäkterna kommer från verket i Lund, medan det i Ockelbo står för en mindre del. Elen säljs i dag direkt på elbörsen, vilket gör att intäkterna varierar beroende på marknadspris.

När kommunen köpte vindkraftverken såg förutsättningarna annorlunda ut, bland annat genom skattefördelar och möjlighet att kvitta mot egen elförbrukning. De möjligheterna finns inte längre.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att det finns skäl att ta reda på om en försäljning är möjlig. En utredning föreslås, med fokus på ekonomi, skick på anläggningarna och markfrågor.

Kostnaden för utredningen uppskattas till cirka 300 000 kronor.