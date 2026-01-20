Kommunen vill köpa Stationsgatan 4 i Märsta

Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.

Fastigheten ligger centralt vid korsningen Stationsgatan–Södergatan och omfattar en tomt på 3 422 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes 1966 och är i stort behov av underhåll och reparationer. På sikt är planen att byggnaden ska rivas för att ge plats åt ny bebyggelse som bättre ska passa in i utvecklingen av stationsområdet.

Fastigheten köptes nyligen av Storsala AB från HSB, men nu vill alltså Sigtuna kommun ta över ägandet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner köpet, som uppgår till 31 miljoner kronor. När beslutet är fattat ska kommunen inleda dialog med nuvarande hyresgäster.

– Det här köpet ger kommunen full rådighet över den centrala platsen som ska utvecklas under de kommande åren. Det ger oss goda möjligheter att skapa en trygg och trivsam stadsmiljö som tillför kvaliteter som idag saknas i stationsområdet, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fastigheten omfattas i dag av en detaljplan från 2009 som inte bedöms samspela med den övriga bebyggelsen i området. Redan i våras beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott om ett planuppdrag för fastigheten, med målet att skapa ett mer attraktivt stationsområde.

– Fastigheten är strategiskt viktig för att kommunen ska kunna utveckla området i samklang med stationshusprojektet, säkerställa kvaliteten i det som byggs och stärka attraktiviteten runt Märsta station, säger Anna-Karin Åkerblom, plan- och exploateringschef i Sigtuna kommun.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på onsdagskvällen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet. Det slutliga beslutet väntas fattas av kommunfullmäktige den 29 januari.