Kommunen ökade med nästan 200 invånare

Statistiska Centralbyrån (SCB) har släppt sina senaste siffror och det framkommer att befolkningen i Sigtuna kommun har ökat under det tredje kvartalet 2023.

Enligt rapporten som Newsworthy presenterar föddes det fler än det dog, och fler personer flyttade till kommunen än från den, vilket resulterade i en ökning på 195 personer jämfört med föregående kvartal. Därmed når Sigtuna nu en befolkning på 52 536 invånare.

Vid en jämförelse med samma period föregående år visar siffrorna på en ökning med hela 1 223 personer. Detta markerar en kontinuerlig positiv befolkningsutveckling för Sigtuna under större delen av det gångna årtiondet.

Under det tredje kvartalet 2023 hade Sigtuna kommun ett positivt flyttnetto då 1 298 personer flyttade in, medan 1 199 personer flyttade ut. Av de inflyttande kom majoriteten, 681 personer, från Stockholms län, medan 397 personer flyttade in från andra delar av Sverige och 220 personer invandrade från utlandet.

Bland de som lämnade kommunen flyttade 664 personer till övriga delar av Stockholms län, medan 383 personer valde andra län i Sverige och 152 personer flyttade utomlands. Historiskt sett har de flesta som flyttar till Sigtuna kommit från andra kommuner i Stockholms län, och de som lämnar kommunen tenderar att stanna inom länet.

Sigtuna uppvisar också ett positivt födelseöverskott med 143 nyfödda under det tredje kvartalet, jämfört med 75 avlidna. Detta mönster har varit konsekvent för kommunen, som traditionellt sett har haft ett positivt födelsenetto.

Sigtuna är en av de 96 kommuner i landet där befolkningen ökade under det tredje kvartalet. Inom Stockholms län är Sigtuna en av 14 kommuner där befolkningen växer. Totalt sett ökade Sveriges befolkning med 12 512 personer under samma period, och vid slutet av september hade landet 10 557 822 invånare. Stockholms län är bland de elva länen där befolkningen ökade och har nu en befolkning på 2 454 802 invånare.