Köldsmocka drar in över kommunen – ned mot minus 16 grader
En längre period med sträng kyla väntar i kommunen. Redan under de närmaste dygnen sjunker temperaturen till tvåsiffriga minusgrader, och kylan ser ut att hålla i sig i över en vecka.
Måndagen blir den första riktigt kalla dagen, med temperaturer ned mot minus 13 grader. Under tisdagsmorgonen väntas det bli ännu kallare då termometern kan visa omkring minus 16 grader. Natten mot onsdag ser också ut att bli bister, med runt minus 12 grader.
Enligt SMHI:s tiodygnsprognos ligger kylan kvar under hela veckan. Dagstemperaturerna väntas generellt hamna mellan minus 7 och minus 10 grader, med fortsatt kalla nätter. Prognosen visar att den kyliga perioden håller i sig åtminstone till onsdag nästa vecka.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.
Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.