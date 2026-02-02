Köldsmocka drar in över kommunen – ned mot minus 16 grader

En längre period med sträng kyla väntar i kommunen. Redan under de närmaste dygnen sjunker temperaturen till tvåsiffriga minusgrader, och kylan ser ut att hålla i sig i över en vecka.

Måndagen blir den första riktigt kalla dagen, med temperaturer ned mot minus 13 grader. Under tisdagsmorgonen väntas det bli ännu kallare då termometern kan visa omkring minus 16 grader. Natten mot onsdag ser också ut att bli bister, med runt minus 12 grader.

Enligt SMHI:s tiodygnsprognos ligger kylan kvar under hela veckan. Dagstemperaturerna väntas generellt hamna mellan minus 7 och minus 10 grader, med fortsatt kalla nätter. Prognosen visar att den kyliga perioden håller i sig åtminstone till onsdag nästa vecka.