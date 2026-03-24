Kock från Rosersberg vann Copper Skillet

Elias Callin, souschef på Rosersbergs Slottshotell, tog hem segern i juniorklassen i kocktävlingen Copper Skillet. Samtidigt kom köksmästaren Gustav Rahm på andra plats i seniorklassen.

Tävlingen avgjordes i Stockholm och gick ut på att deltagarna skulle laga en huvudrätt utifrån en hemlig råvarukorg på 30 minuter. Juryn bedömde bland annat smak, teknik och kreativitet. Copper Skillet är en internationell tävling för kockar inom mötes- och konferensanläggningar och arrangeras i Sverige av Svenska Möten.