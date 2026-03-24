Kock från Rosersberg vann Copper Skillet

Elias Callin, souschef på Rosersbergs Slottshotell, tog hem segern i juniorklassen i kocktävlingen Copper Skillet. Samtidigt kom köksmästaren Gustav Rahm på andra plats i seniorklassen.
Tävlingen avgjordes i Stockholm och gick ut på att deltagarna skulle laga en huvudrätt utifrån en hemlig råvarukorg på 30 minuter. Juryn bedömde bland annat smak, teknik och kreativitet. Copper Skillet är en internationell tävling för kockar inom mötes- och konferensanläggningar och arrangeras i Sverige av Svenska Möten.
Näringsliv Under 2025 reste totalt 24,3 miljoner personer till eller från Stockholms flygplatser, enligt den senaste statistiken från Newsworthy. Det är något fler än året innan, men fortfarande lägre än nivåerna före pandemin.
Näringsliv Etableringen av Evroc i Arlandastad är en del av en större nordisk satsning på AI-infrastruktur. Tillsammans med Aixia och Opper ingår bolaget nu ett strategiskt samarbete inom initiativet Build Nordics AI.
Näringsliv En ny rapport från Mälardalsrådet visar att planerade infrastruktursatsningar i Stockholm–Mälarregionen kan ge samhällsnyttor på totalt 222 miljarder kronor. Enligt rapporten beräknas 12,7 miljarder kronor av nyttorna tillfalla Uppsala län.
Näringsliv Kvinnor är fortfarande i tydlig minoritet på vd-poster i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet hade 23 procent av aktiebolagen med registrerad vd i kommunen en kvinna på posten, enligt statistik från Bolagsverket som sammanställts av Newsworthy.
Näringsliv Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.
Näringsliv Resandet via Arlanda fortsatte att öka i februari. Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en uppgång med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedavia.
