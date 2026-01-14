Klartecken för YH-utbildning inom flygteknik

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.

Detta var tredje året i rad som Sigtuna kommun ansökte om att få starta utbildningen. Enligt kommunen är beskedet ett viktigt steg för att möta branschens behov av utbildade flygtekniker.

– Det här beskedet är mycket välförtjänt. Sigtuna kommun har arbetat målmedvetet i flera år för att få igenom utbildningen och att det nu blir verklighet är ett styrkebesked, säger Johan Henrikson (S), ordförande i utbildningsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen i Sigtuna kommun.

Yrkeshögskoleutbildningar är vanligtvis ett till två år långa, sker i nära samverkan med arbetslivet och innehåller praktik. De leder till en yrkeshögskoleexamen och är inriktade mot specifika yrken.

Arlandagymnasiet bedriver sedan tidigare gymnasieutbildning inom flygteknik på Arlanda flygplats och har etablerade samarbeten med aktörer inom flygbranschen. Enligt Sigtuna kommun skapar det goda förutsättningar för att starta den nya utbildningen.

När utbildningen kan starta och hur den exakt kommer att utformas är ännu inte klart.

– Vår ambition är att komma igång så snart som möjligt. Intresset från branschen är stort och behovet av utbildade flygtekniker är tydligt, säger Erik Ryding, verksamhetschef för Arlandagymnasiet