Klartecken för satsningar på E4:an

Regeringen har nu presenterat nya byggstartsbeslut inom den nationella infrastrukturplanen, där flera satsningar berör tillgängligheten till Arlanda.

Bland besluten finns åtgärder som kopplas till tidigare förslag i Arlandautredningen. Det handlar bland annat om förbättringar på E4:an i riktning mot Arlanda samt ett tydligare grepp om hur flygplatsen knyts ihop med det omkringliggande vägnätet.

Syftet är att stärka framkomligheten till och från flygplatsen, där både väg- och järnvägsinfrastruktur ingår i planeringen. Även andra projekt i södra Sverige, som kopplingen mellan Malmö och Sturup via E65, lyfts som delar i en bredare satsning på tillgänglighet till flygplatser.

Från branschen lyfts beslutet som ett steg i rätt riktning, men behovet av ytterligare investeringar i transportsystemet kvarstår enligt Transportföretagen. Där pekas bland annat kapacitetsbrister och trafikproblem i Stockholmsregionen ut som fortsatt utmaning, där Arlanda är en central nod i systemet.