Klartecken för lodjursjakt – kan beröra Sigtuna

Licensjakten på lodjur kan nu återupptas efter beslut i Kammarrätten i Sundsvall. Det tillfälliga stoppet hävs, vilket innebär att jakten på lodjur i södra och mellersta Sverige kan fortsätta.
Beslutet innebär att upp till 153 lodjur får fällas totalt. Eftersom 31 djur redan har skjutits återstår 122 inom den fastställda kvoten.
Lodjur har under de senaste åren observerats i Sigtuna kommun, vilket gör att frågan även berör området lokalt.
Samtidigt överklagar Naturskyddsföreningen beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen och begär att jakten stoppas igen. Organisationen anser att jakten kan få konsekvenser för lodjursstammen och hur skyddade arter hanteras.
Domstolen har också meddelat att den inte prövar överklaganden i flera län, vilket innebär att jaktbesluten där står fast.
