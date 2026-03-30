Klart: Sigtuna Art Walk återvänder i september 2026
Nu är det klart att Sigtuna Art Walk 2026 arrangeras den 5–6 september i Sigtuna.
Under helgen 4-6 september öppnar stadens konstnärer sina hem och ateljéer för besökare. Konstrundan pågår mellan klockan 11 och 16 båda dagarna, med möjlighet att ta del av och köpa konst och konsthantverk direkt på plats.
Upptakten sker redan fredagen den 4 september med vernissage och samlingsutställning i Sigtunastiftelsen. Där visas verk från samtliga medverkande konstnärer. Vernissagen är öppen för allmänheten under kvällen. Sigtuna Art Walk samlar varje år lokala konstnärer och besökare i en gemensam konsthelg i stadsmiljö.
