Klart nederlag i derbyt: Vi går inte 100 procent

Skånela föll i derbyt mot Tyresö på söndagen med 32-27 i Vikingahallen: - Tyresö är duktiga och kliniska i sina val jämfört med sina tidigare matcher, de vinner rättvist, sa assisterande tränaren Sara Hornö till märsta.nu.

Skånela inledde piggt och tog kommandot i matchen, 7-6 efter 11 minuter blev dock snabbt 7-10 för gästerna sju minuter senare. En tung period sista kvarten av första bäddade för nederlaget. Tyresö gick till ledning 14-11. I andra kopplar Tyresö segergreppet och har sex måls ledning efter tio minuter. Skånela var aldrig riktigt nära och resterande del av halvleken blev en transportsträcka där slutresultatet skrivs till 32-27. Vilma Wiberg svarade för hela åtta mål i matchen och därefter var det Svea Tenggren och King Kozdra som svarade för fem mål vardera.

Segern var enligt assisterande tränaren Sara Hornö rättvis. Skånela kommer inte upp i nivå och har inte huvudet där.

– Tråkigt med stora siffror, de får enkla kontringar i mitten på första och i andra.

Hornö konstaterar att Skånela inte får stopp på Tyresös mittsex i första, i andra när man sen packar ihop det så är det istället gästernas kanter som levererar.

– Det blev svårt för oss att prioritera, vi får inte träff bakåt. I början av matchen har dem stolpe ut och i slutet blir det mer stolpe in. Vi känner kanske att vi inte går in 100 eftersom vi vet att det blir ett kval, men där räcker det inte med 90 procent utan vi måste gå in med 100 i 60 minuter.