Klart med ny krog på Hamnplan

Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Det står nu klart att restaurangen Maggans etableras på Hamnplan i Sigtuna. Verksamheten kommer att drivas av William Lövström och hans far Patrik ”Löken” Lövström, som sedan tidigare är verksamma vid Tant Bruns Kaffestuga.

Inriktningen är säsongsbetonad mat baserad på hållbara och lokala råvaror. Konceptet bygger på en nostalgisk hyllning till familjens farmor och mamma, som en gång drev den ursprungliga Maggans i Uppsala.

Restaurangbyggnaden, som tidigare stått på Östermalmstorg i Stockholm, flyttas till Sigtuna och anpassas i samråd med kommunen för att smälta in i området. Lokalen får omkring 20 sittplatser inomhus och en uteservering med cirka 80 platser.

Öppningen planeras till sommaren 2026.