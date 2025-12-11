Foto: White Arkitekter

Klart med ny krog på Hamnplan

Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Det står nu klart att restaurangen Maggans etableras på Hamnplan i Sigtuna. Verksamheten kommer att drivas av William Lövström och hans far Patrik ”Löken” Lövström, som sedan tidigare är verksamma vid Tant Bruns Kaffestuga.

Inriktningen är säsongsbetonad mat baserad på hållbara och lokala råvaror. Konceptet bygger på en nostalgisk hyllning till familjens farmor och mamma, som en gång drev den ursprungliga Maggans i Uppsala.

Restaurangbyggnaden, som tidigare stått på Östermalmstorg i Stockholm, flyttas till Sigtuna och anpassas i samråd med kommunen för att smälta in i området. Lokalen får omkring 20 sittplatser inomhus och en uteservering med cirka 80 platser.

Öppningen planeras till sommaren 2026.

Av Erik Karlsson

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.