Klart med nomineringar för Arkitekturpriset

Tre projekt har nominerats i Sigtuna kommuns Arkitekturpris 2025. Vinnaren offentliggörs den 18 november och beslut fattas av kommunstyrelsen den 11 november.

Finalisterna är Konferensanläggning Kämpastens nya byggnad för matsal och konferens, där design, kvalitet och gemenskap möts. Byggherre är Campus Kämpasten och arkitekter är Johan Sundberg Arkitektur tillsammans med Tengbom. HR Stationshusen i Märsta representerar funktion och livskvalitet i stadens bästa läge och har byggts av SigtunaHem med Kanozi arkitekter i programskedet och därefter SWECO Architects som arkitekter.

Den tredje finalisten är Badhusbryggan i Sigtuna, som utgör ett samtida möte mellan historia och gemenskap. Projektet har Sigtuna kommun som byggherre och White arkitekter som arkitekter. Under nomineringsperioden har allmänheten haft möjlighet att nominera sina favoriter, och kommunen tackar alla som deltagit. Vinnaren presenteras på kommunens webbplats den 18 november.