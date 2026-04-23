Klart med Kulturpriset och Årets ungdomsledare

Sigtuna kommun har utsett årets mottagare av kultur- och fritidspriserna. Kulturpriset 2025 går till Anna Forster och utmärkelsen Årets ungdomsledare till Rebecka Johannesson.

Anna Forster uppmärksammas för sitt arbete med Sigtuna Art Walk, ett arrangemang som lyfter konsten i det offentliga rummet och bidrar till möten mellan människor i kommunen.

Rebecka Johannesson, verksam i Sigtuna Märsta gymnastikklubb, får priset som Årets ungdomsledare för sitt arbete med att skapa en trygg och inkluderande miljö för unga inom föreningslivet.

Priserna delas ut av kultur- och fritidsnämnden och mottagarna uppmärksammas vid en ceremoni i samband med nämndens möte i maj.