Klart: Badhusbryggan får Arkitekturpriset

Badhusbryggan i Sigtuna har utsetts till vinnare av årets Arkitekturpris.

Den nya bryggan, ritad av White arkitekter och uppförd av Sigtuna kommun, prisas för sitt varsamma samspel mellan historia och nutid. Juryn lyfter fram hur platsen vid Strandpromenaden blivit mer tillgänglig och välkomnande för alla.

– Nya Badhusbryggan har lyft en central del av Sigtunas strandpromenad, säger kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).

Bryggan ligger där stadens gamla kallbadhus en gång låg och beskrivs som en stillsam mötesplats som knyter samman historia, arkitektur och natur.

Juryns motivering lyder:

“Med enkelhet, precision och respekt för platsen har en arkitektur skapats som låter landskap och vatten stå i centrum. Den nya badhusbryggan tar avstamp i stadens tradition av kallbadhus och förnyar den genom ett samtida och avskalat formspråk.”