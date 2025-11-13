Klart: Badhusbryggan får Arkitekturpriset

Badhusbryggan i Sigtuna har utsetts till vinnare av årets Arkitekturpris.
Den nya bryggan, ritad av White arkitekter och uppförd av Sigtuna kommun, prisas för sitt varsamma samspel mellan historia och nutid. Juryn lyfter fram hur platsen vid Strandpromenaden blivit mer tillgänglig och välkomnande för alla. – Nya Badhusbryggan har lyft en central del av Sigtunas strandpromenad, säger kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Bryggan ligger där stadens gamla kallbadhus en gång låg och beskrivs som en stillsam mötesplats som knyter samman historia, arkitektur och natur.
Juryns motivering lyder: “Med enkelhet, precision och respekt för platsen har en arkitektur skapats som låter landskap och vatten stå i centrum. Den nya badhusbryggan tar avstamp i stadens tradition av kallbadhus och förnyar den genom ett samtida och avskalat formspråk.”
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.
Politik Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.
Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.