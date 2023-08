Klar seger när Skånela inledde Svenska Cupen

Skånela vann med 35-23 mot Tyresö Strand när ARG Svenska Cupen inleddes.

Skånelas damer mötte HK Tyresö Strand i den första tävlingsmatchen i ATG Svenska Cupen. Trots att Tyresö Strand ledde med 4-0 i början genom sex shoot outs, lyckades Skånela snabbt hämta in och kvittera till 8-8 på knappt sju minuter. Skånela spelade med högre fart och gick till halvtidsvila med ledning. I den andra halvleken ökade Skånela avståndet från sina motståndare, som hade svårt att hålla jämna steg och gjorde tekniska fel. Trots viss slarv och missade chanser, vann Skånela överlägset med 35-23. De släppte endast in 19 mål i matchen, vilket var en god prestation. Tyvärr hade sekretariatets teknik och system problem under kvällen, vilket resulterade i ofullständiga matchprotokoll och arbetsprotokoll.