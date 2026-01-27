Foto: skanela.se

Klar seger för Skånela mot Ystad

Skånela besegrade IFK Ystad klart under måndagskvällen och är fortsatt tvåa i tabellen.

Skånela fortsatte sin fina svit mot IFK Ystad i herrallsvenskan i handboll. Inför måndagens möte hade Skånela fem raka segrar mot Ystad – och i Vikingahallen blev det en sjätte.

Efter en jämn inledning, där lagen följdes åt under de första tio minuterna, tog Skånela successivt över matchen. Hemmalaget ökade tempot och gick fram till en 17–13-ledning i paus.

I den andra halvleken fortsatte Skånela att kontrollera matchen och avståndet i mål växte. IFK Ystad lyckades aldrig komma riktigt nära, och Skånela kunde till slut vinna klart med 36–28.

Matchens stora utropstecken var Linus Wärnmark, som stod för tio mål. Elias Lundstad bidrog med sex mål, medan Max Broman, Nils Håll, David Källemyr, Simon Lindberg, Anton Nilsson och Filip Tapper gjorde tre mål vardera.

Totalt följde 352 åskådare matchen på plats i Vikingahallen.

Av Erik Karlsson
Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.