Klar seger för Skånela mot Torslanda

Skånela tog en klar seger hemma mot Torslanda med 39–30 efter en match med högt tempo och mycket känslor.

Torslanda fick en bättre start och hade som mest en ledning med tre bollar. Skånela inledde något trevande och stod för en del misstag, men efter cirka fem till tio minuter tog hemmalaget över matchbilden. I paus ledde Skånela med 19–17.

Efter paus hade Skånela full kontroll på matchen. Hemmalaget drog ifrån och höll oftast ett försprång på fyra till fem mål innan man till slut kunde vinna klart med 39–30.

Tränaren Tim Lindqvist beskrev matchen som fartfylld och kampbetonad. Han lyfte fram att laget haft en skadedrabbad höst, men att flera spelare nu är på väg tillbaka. Enligt Lindqvist var segern framför allt ett resultat av en stark laginsats där spelarna kämpade för varandra.

Elias Lundstad blev bästa målskytt med tio mål, följd av Tobias Johansson som stod för sju. Segern innebär att Skånela går upp i en tillfällig förstaplats i tabellen, även om laget har spelat en till två matcher fler än flera av konkurrenterna.

Av Magnus Granhagen

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.