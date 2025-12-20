Klar seger för Skånela mot Torslanda

Skånela tog en klar seger hemma mot Torslanda med 39–30 efter en match med högt tempo och mycket känslor.

Torslanda fick en bättre start och hade som mest en ledning med tre bollar. Skånela inledde något trevande och stod för en del misstag, men efter cirka fem till tio minuter tog hemmalaget över matchbilden. I paus ledde Skånela med 19–17.

Efter paus hade Skånela full kontroll på matchen. Hemmalaget drog ifrån och höll oftast ett försprång på fyra till fem mål innan man till slut kunde vinna klart med 39–30.

Tränaren Tim Lindqvist beskrev matchen som fartfylld och kampbetonad. Han lyfte fram att laget haft en skadedrabbad höst, men att flera spelare nu är på väg tillbaka. Enligt Lindqvist var segern framför allt ett resultat av en stark laginsats där spelarna kämpade för varandra.

Elias Lundstad blev bästa målskytt med tio mål, följd av Tobias Johansson som stod för sju. Segern innebär att Skånela går upp i en tillfällig förstaplats i tabellen, även om laget har spelat en till två matcher fler än flera av konkurrenterna.