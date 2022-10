Klar seger för Skånela i Karlskrona

Efter en jämn första halvlek var det proppen ur för Skånela mot IFK Karlskrona.

Skånela ledde i princip från start till mål, bara under en kort kort tid tappade man ledningen tidigt i andra. Då visade tränare Jimmy Karlsson fingertoppskänsla och tog en timeout. Skånela gick i det läget från underläget 13-14 till ledning 28-15 (!) på dryga kvarten. Skånela gjorde hela 13 obesvarade mål innan Karlskrona kunde få in en boll. Men i det läget var det för sent och för lite. Sista 6-7 minuterna spelas av och slutresultatet skrivs till 29-20 för märstalaget som tog femte segern på sex matcher och är trea i tabellen.