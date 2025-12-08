Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

För flera av utövarna var förutsättningarna tydliga inför mästerskapet. Izabella Källstrand säkrade sitt första SM-guld sedan 2018 och sitt tredje totalt, vilket innebär att hon avslutar 2025 som etta i sin rankingklass. Nazaah Waliullah tog även hon SM-guld, hennes tredje, och slutar tvåa på rankingen med 0,4 poäng upp till förstaplatsen. Jani Petäjistö tog sitt tredje raka SM-guld och avslutar året som rankad etta.

Bronsmedaljerna gick till SM-debutanterna Sebastian Lind och Sami Petäjistö. Melody Hosseini åkte ut i första matchen. Med på plats fanns coacherna Mohammed Qatnanani och Jens Lundin.