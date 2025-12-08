Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.
För flera av utövarna var förutsättningarna tydliga inför mästerskapet. Izabella Källstrand säkrade sitt första SM-guld sedan 2018 och sitt tredje totalt, vilket innebär att hon avslutar 2025 som etta i sin rankingklass. Nazaah Waliullah tog även hon SM-guld, hennes tredje, och slutar tvåa på rankingen med 0,4 poäng upp till förstaplatsen. Jani Petäjistö tog sitt tredje raka SM-guld och avslutar året som rankad etta.
Bronsmedaljerna gick till SM-debutanterna Sebastian Lind och Sami Petäjistö. Melody Hosseini åkte ut i första matchen. Med på plats fanns coacherna Mohammed Qatnanani och Jens Lundin.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.