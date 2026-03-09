Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.

Nazaah Waliullah tävlade lördag i -46 kg och var seedad tvåa tack vare sina rankingpoäng. Hon vann både kvartsfinalen mot Israel och semifinalen mot Slovenien, men i finalen stod en meriterad polsk motståndare för utmaningen. Nazaah gjorde en stark insats och tog silver.

Söndag tävlade Izabella och Tea. Eftersom båda var orankade mötte de tuffa matcher direkt. Izabella slog först ut Serbien, men ställdes sedan mot en tjeckisk Olympier i andra matchen. Hon vann andra ronden och matchen stod 1–1, men motståndaren ökade tempot i sista ronden och Izabella förlorade med 2–1. Den tjeckiska motståndaren gick sedan hela vägen till final.

Tea tävlade för första gången i 53 kg och mötte direkt en stark rysk motståndare, tidigare flerafaldig EM-vinnare. Tea visade att viktklassen passar henne och kämpade bra, men motståndaren vann och tog sedan hem hela tävlingen.