Kanonstart för RA19 i Division 1 – Siktar på minst kval

RA 19 har fått en kanonstart på serien och siktar nu på kvalspel till Allsvenskan: - Försökt att få gruppen att verkligen gå åt samma håll och att vi har krav på varandra och det är verkligen grymma tjejer som sliter, säger tränare Daniel Eklund.

Arlanda IBK och Rosersbergs IK-ikonen Daniel Eklund leder RA19:s Division 1-satsning. Ett lag som startat med fem segrar och två förluster på sju matcher.

– Bakom framgången så skulle jag säga att vi har med ny ledarstab och ett helt nytt spelsystem funnit en spelidé där vi kan slå alla lag i denna väldigt tuffa serie samt så har vi växlat upp några nivåer när det gäller satsning och engagemang från både spelare/ledare i år. Försökt att få gruppen att verkligen gå åt samma håll och att vi har krav på varandra och det är verkligen grymma tjejer som sliter, berättar Daniel Eklund.

Målet är att nå kvalspel till Allsvenskan, minst! En viktig match spelas nu på lördag hemma mot tippade favoriten KAIS Mora som åkte ur allsvenskan förra året. Eklund menar att man måste ha samma inställning i 60 minuter och jobba hårt för att det ska bli tre poäng.

Under oktober har man även deltagit i Rosa månaden där man drog in pengar till Cancerfonden, man skänkte tio kronor per mål i matcherna vilket gav en hel del. Dessutom pengar från entré, bollkastning, kafé och swish från supportrar.

– Det var väldigt lyckat, hälsar Eklund.