Kandidater och styrelse klara för Medborgerlig Samling i Sigtuna

Medborgerlig Samling i Sigtuna har både valt styrelse och fastställt sin valsedel. Toppnamn är Tony Sundström.

Medborgerlig Samling i Sigtuna kommun har anmält sina kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2026. Listan är fastställd, vilket innebär att den är låst och inte kan ändras av väljare.

På valsedeln finns Tony Sundström, 65 år, entreprenör och projektförädlingsledare från Odensala, Peter Olsson, 60 år, yrkesförare från Rosersberg, samt Mats von Wowern, 63 år, operativ verksamhetschef från Steninge. (MED):s röster räknades förra valet ihop i kategorin Övriga, där även Partiet Nyans ingår, dessa fick totalt 1,6 procent.